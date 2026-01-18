Maria Di Domenico (Lega): riconoscimento Caregiver familiari priorità per il Dipartimento Disabilità

La Responsabile del Dipartimento Regionale Disabilità della Lega Abruzzo. "Dopo tanti anni e più di 30 proposte normative fallite, questo Governo ha gettato le basi per una risposta dignitosa.

"Il Governo ha approvato il disegno di legge sul riconoscimento del Caregiver familiare, promosso dal Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Si tratta di una norma che dà dignità alle tante persone che assistono e si prendono cura di un familiare con grave disabilità e/o in condizione di non autosufficienza". Lo afferma Maria Di Domenico, Responsabile del Dipartimento Regionale Disabilità della Lega Abruzzo. "Dopo tanti anni e più di 30 proposte normative fallite, grazie alla Lega e al Ministro Locatelli - spiega - questo Governo ha gettato le basi per una risposta dignitosa. Nessuno in passato aveva mai stanziato risorse certe in legge bilancio su questo tema così importante e nessun testo normativo era mai arrivato all'approvazione in Consiglio dei Ministri. Si tratta - sottolinea - di una legge a tutele differenziate, che parte dal caregiver familiare convivente e prevalente per arrivare al riconoscimento del ruolo di tutti coloro che si prendono cura dei propri familiari, garantendo sostegni e tutele quali per esempio la possibilità di chiedere il tempo di lavoro part time, il lavoro agile o, per i giovani, la possibilità di essere esentati dal pagamento delle tasse universitarie. Il riconoscimento - aggiunge- è cumulabile con tutti gli altri benefici ed è destinato alle persone che amano e curano i propri cari a tempo pieno e che lo fanno non volendo essere sostituite, ma supportate anche dallo Stato con servizi e misure adeguate. Auspico - conclude Di Domenico - che l'iter parlamentare si svolga nel più breve tempo possibile per consentire di dare finalmente una risposta concreta a tante persone che da troppo tempo aspettano".