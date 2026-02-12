Giovedì 12 Febbraio 2026

Politica

Delega del Ministro Salvini a Marsilio per avviare la Conferenza dei Servizi sulla continuità territoriale aerea dell'Abruzzo

12/02/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Delega del Ministro Salvini a Marsilio per avviare la Conferenza dei Servizi sulla continuità territoriale aerea dell'Abruzzo

I consiglieri regionali della Lega, Carla Mannetti e Vincenzo D'Incecco "Un passo avanti importantissimo per la nostra regione, che rafforza il diritto alla mobilità dei cittadini abruzzesi e sostiene lo sviluppo economico e produttivo del territorio".

 "Ringraziamo il ministro Salvini per l'attenzione che, ancora una volta, dimostra nei confronti dell'Abruzzo. La continuità territoriale non è soltanto una misura tecnica, ma un principio di equità che consente alla nostra regione di competere ad armi pari con altri territori.

La convocazione della Conferenza dei Servizi e la definizione degli Oneri di Servizio Pubblico rappresentano un passaggio decisivo per garantire collegamenti aerei essenziali che il solo mercato non è in grado di assicurare. Il tema della continuità territoriale aerea – ricordano i consiglieri – era già stato posto all’attenzione, negli anni scorsi, dall’allora presidente Saga, Vittorio Catone che ne aveva evidenziato la necessità nell’ambito del nuovo Piano Nazionale Aeroporti. In più occasioni era stata sottolineata l’importanza di mettere tutti gli scali sullo stesso piano, nel rispetto delle logiche di mercato, chiedendo di valutare la continuità territoriale con i tre aeroporti di Milano e collegamenti diretti con gli scali delle isole. Oggi ci si avvia finalmente verso l'attuazione. L'auspicio – concludono Mannetti e D'Incecco – è che si possa procedere speditamente così da offrire, in tempi brevi, a cittadini, imprese e turisti nuove opportunità di collegamento e crescita. L'aeroporto d'Abruzzo deve diventare sempre più strategico per il futuro della regione". Così i consiglieri regionali della Lega, Carla Mannetti e Vincenzo D'Incecco sulla delega del Ministro Matteo Salvini al presidente Marsilio per avviare la Conferenza dei Servizi sulla continuità territoriale aerea dell'Abruzzo.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Abruzzo Lega

Potrebbero interessarti

Lanciano, partecipate e Ztl, la Lega: scelte coerenti con il mandato degli elettori

Ciccocioppo e Bucci dopo l’incontro con il sindaco Paolini: confronto sul presidente dell’Ente Fiera e stop alle nuove zone a traffico limitato.

Tekne Ortona, Magnacca: «Priorità salvaguardare i 200 posti di lavoro»

L’assessore regionale: tavoli di crisi attivi dal 2024, situazione delicata. «Le scelte spettano alla proprietà»

Milano-Cortina, Testa (Fdi): inaccettabili manifestazioni violente anche in momento di unione nazionale e internazionale

Il deputato abruzzese di Fratelli d'Italia: "Non si può più tollerare che i soliti facinorosi continuino a distruggere le nostre città ed ad attaccare le Forze dell'ordine."

Lega Ortona, nominato nuovo direttivo cittadino

E' stato ufficialmente costituito il nuovo direttivo locale con l'obiettivo di rafforzare ancora di più la presenza del partito sul territorio.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb