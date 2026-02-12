Delega del Ministro Salvini a Marsilio per avviare la Conferenza dei Servizi sulla continuità territoriale aerea dell'Abruzzo

I consiglieri regionali della Lega, Carla Mannetti e Vincenzo D'Incecco "Un passo avanti importantissimo per la nostra regione, che rafforza il diritto alla mobilità dei cittadini abruzzesi e sostiene lo sviluppo economico e produttivo del territorio".

"Ringraziamo il ministro Salvini per l'attenzione che, ancora una volta, dimostra nei confronti dell'Abruzzo. La continuità territoriale non è soltanto una misura tecnica, ma un principio di equità che consente alla nostra regione di competere ad armi pari con altri territori.

La convocazione della Conferenza dei Servizi e la definizione degli Oneri di Servizio Pubblico rappresentano un passaggio decisivo per garantire collegamenti aerei essenziali che il solo mercato non è in grado di assicurare. Il tema della continuità territoriale aerea – ricordano i consiglieri – era già stato posto all’attenzione, negli anni scorsi, dall’allora presidente Saga, Vittorio Catone che ne aveva evidenziato la necessità nell’ambito del nuovo Piano Nazionale Aeroporti. In più occasioni era stata sottolineata l’importanza di mettere tutti gli scali sullo stesso piano, nel rispetto delle logiche di mercato, chiedendo di valutare la continuità territoriale con i tre aeroporti di Milano e collegamenti diretti con gli scali delle isole. Oggi ci si avvia finalmente verso l'attuazione. L'auspicio – concludono Mannetti e D'Incecco – è che si possa procedere speditamente così da offrire, in tempi brevi, a cittadini, imprese e turisti nuove opportunità di collegamento e crescita. L'aeroporto d'Abruzzo deve diventare sempre più strategico per il futuro della regione". Così i consiglieri regionali della Lega, Carla Mannetti e Vincenzo D'Incecco sulla delega del Ministro Matteo Salvini al presidente Marsilio per avviare la Conferenza dei Servizi sulla continuità territoriale aerea dell'Abruzzo.