Decreto sisma: Marsilio, riduzione del 60 per cento delle tasse dovute

Con il Decreto Sisma è stata approvata la riduzione del 60 per cento delle tasse dovute. La restituzione di queste tasse sarà dilazionata in dieci anni.

L'abbattimento è una vittoria del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. La proposta che era stata presentata ieri a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e dal Sottosegretario alla Presidenza, Riccardo Fraccaro prevedeva la riduzione del 50%. È stato proprio il presidente Marsilio a ricordare che, almeno dagli anni 2000 in poi, in tutti i casi analoghi la riduzione era stata del 60% e quindi nel pacchetto degli emendamenti che erano stati presentati al Decreto era stato inserito anche questo aspetto. "Mi fa piacere che già nel testo del Decreto sia stato corretto subito questo aspetto - ha sottolineato Marsilio - questa è la dimostrazione del fatto che se il testo lo avessimo scritto insieme così come avevamo richiesto, invece che farcelo discutere all'ultimo minuto, avremmo ottenuto un decreto sicuramente migliore. Come Regione Abruzzo continueremo il confronto istituzionale e a tal proposito ho provveduto a convocare il tavolo della ricostruzione dei due crateri abruzzesi per la giornata di lunedì prossimo". (Regflash)