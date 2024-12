Dal Cipess finanziamenti per la ricostruzione privata e l’edilizia scolastica in Abruzzo

La soddisfazione del presidente della Regione Marco Marsilio

“Importanti risultati per l’Abruzzo sono giunti al termine della riunione odierna del Cipess: si tratta di 373,6 milioni di euro per la ricostruzione privata, 33,3 milioni di euro per l’edilizia scolastica e interventi strategici attraverso il programma Restart. Sempre il Cipess ha deliberato il riparto del Fondo Sanitario Nazionale, destinando all’Abruzzo 2,7 miliardi di euro."

"Ringrazio il Coordinatore della Struttura Sisma 2009, Mario Fiorentino, e la sua struttura per il lavoro svolto e i risultati ottenuti che consentiranno, oltre agli interventi di ricostruzione degli immobili privati, anche di recuperare importanti edifici scolastici, otto nel Comune dell’Aquila e sette fuori cratere nei Comuni di Campli, Civitella Casanova, Sulmona, Castelvecchio Subequo, Bussi sul Tirino e Castel di Sangro". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.