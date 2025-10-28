Mercoledì 29 Ottobre 2025

Politica

D’Addazio (FDI): Tutela personale sanitario, depositata nuova risoluzione con misure straordinarie e dispositivi tecnologici

28/10/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Il consigliere di Fratelli d'Italia, Leonardo D'Addazio: "Non possiamo più tollerare che chi lavora per la salute dei cittadini sia esposto a rischi inaccettabili."

“Ho depositato, oggi, in Consiglio regionale una nuova risoluzione per rafforzare la tutela dell’incolumità e della sicurezza del personale sanitario in Abruzzo, attraverso l’introduzione di dispositivi tecnologici di protezione individuale e il potenziamento dei protocolli di intervento.

Si tratta di un atto più articolato rispetto alla prima risoluzione già presentata nei mesi scorsi, anche alla luce dei recenti episodi di violenza verificatisi all’ospedale di Pescara. Non possiamo più tollerare che chi lavora per la salute dei cittadini sia esposto a rischi inaccettabili. La proposta prevede l’avvio di una sperimentazione di 18 mesi con body cam e dispositivi di allarme personale nei Pronto soccorso, nei servizi di continuità assistenziale e nei reparti a rischio, specie durante i turni in solitaria. Il tutto nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, per garantire interventi tempestivi. La sicurezza degli operatori sanitari è una priorità assoluta. Solo creando ambienti di lavoro protetti possiamo garantire cure di qualità e serenità operativa. Mi auguro che il Consiglio regionale voglia sostenere con convinzione questa mia iniziativa”. Lo comunica il consigliere di Fratelli d'Italia, Leonardo D'Addazio.

