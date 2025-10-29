Mercoledì 29 Ottobre 2025

Politica

Cultura: Santangelo, la regione Abruzzo protagonista del percorso di valorizzazione del sistema museale italiano

29/10/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Cultura: Santangelo, la regione Abruzzo protagonista del percorso di valorizzazione del sistema museale italiano

Parte l’attività del nuovo Istituto Centrale per la valorizzazione economica e la promozione culturale

Ha preso ufficialmente avvio l’attività dell’Istituto Centrale per la valorizzazione economica e la promozione culturale con la prima riunione di insediamento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori. L’istituto è stato costituito con Decreto n. 270 del 5 settembre 2024 a seguito di una riorganizzazione del Ministro della Cultura.

Durante la riunione, che si è svolta nella Sala Biblioteca del Ministero della Cultura, a Roma, è stata presentata l’attività dell’ente, che avrà competenza anche in materia di sistema museale nazionale, insieme agli obiettivi e al piano preliminare di lavoro. La presenza dell’Abruzzo, rappresentata nel Consiglio di Amministrazione da Alessandra Lucantonio, funzionaria del Servizio Beni e attività culturali, conferma l’impegno della Regione nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella collaborazione con le istituzioni nazionali per lo sviluppo del sistema museale.

“L’avvio delle attività rappresenta un passo importante per la costruzione di una strategia condivisa tra Stato e Regioni nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura, Roberto Santangelo - La partecipazione dell’Abruzzo ci permette di contribuire in modo diretto alla definizione di politiche nazionali e di promuovere le esperienze e le buone pratiche maturate sul nostro territorio. È un segnale di attenzione verso il ruolo delle Regioni nel rafforzare il sistema culturale del Paese.”

CONDIVIDI:

Potrebbero interessarti

D’Addazio (FDI): Tutela personale sanitario, depositata nuova risoluzione con misure straordinarie e dispositivi tecnologici

Il consigliere di Fratelli d'Italia, Leonardo D'Addazio: "Non possiamo più tollerare che chi lavora per la salute dei cittadini sia esposto a rischi inaccettabili."

Il futuro dell’acqua: Marsilio, puntiamo a una gestione moderna e sostenibile per garantire efficienza e qualità ai cittadini abruzzesi

Confronto istituzionale all’Abbazia di Santo Spirito al Morrone. Imprudente: lavoriamo per la proposta di legge sulla riforma del servizio idrico integrato.

Lanciano, lavori pubblici e investimenti, l’opposizione interroga l’amministrazione Paolini

Lunedì 27 ottobre alle 18 il confronto in Consiglio comunale: nove consiglieri d’opposizione chiedono chiarimenti su cantieri, patrimonio pubblico e opere annunciate ma mai avviate.“Lanciano rischia di restare imbrigliata tra opere ferme e promesse non mantenute”

Internazionalizzazione: Magnacca, boom di domande per l'avviso FIRA

104 domande che generano una richiesta di contributi di oltre 2milioni e 100mila euro, più del doppio del plafond messo a disposizione per questa prima misura a valere sul FIIA (Fondo a Sostegno dell’Internazionalizzazione delle imprese abruzzesi), che ammonta a 950mila euro”.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb