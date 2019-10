Cram, Marcozzi (5S): "Un onore fanne parte"

Ieri mattina a Pescara, si è insediato il Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo, il CRAM.

Tra i componenti c'è anche il Capogruppo M5S in Regione Sara Marcozzi: "Per me è un onore – commenta – poter far parte di questa importante istituzione. Già in passato sono stati ottenuti ottimi risultati in termini di relazione diretta con i tanti abruzzesi sparsi nel mondo, fondando l'attività su solide basi di solidarietà e scambi culturali". "È doveroso guardare al futuro e puntare a ciò che ancora può essere realizzato affinché il CRAM diventi, a tutti gli effetti, uno strumento di rilancio per la nostra immagine e per il turismo dell'Abruzzo. Dobbiamo essere consapevoli di ciò che dicono i dati ISTAT, che confermano l'alta incidenza dei 'turisti di ritorno'. Parliamo cioè di abruzzesi che si sono trasferiti all'estero e poi tornano da noi a visitare i loro luoghi d'origine". "A maggior ragione – conclude – è doveroso rinforzare il lavoro del CRAM attraverso investimenti, sia economici che umani, che abbiano uno scopo preciso: intensificare le tratte aree da e verso l'Aeroporto d'Abruzzo, col fine di rendere sempre più agevole l'arrivo nella nostra regione. Non ho dubbi che davanti a noi ci siano tantissime opportunità di sviluppo che, dopo tanti anni di attesa, è urgente cogliere e sfruttare al massimo. Questo sarà il mio compito e metterò tutto l'impegno possibile affinché si riesca a raggiungere l'obiettivo".