Corridoio Ortona Civitavecchia, Marsilio: dall'Inu osservazione sbagliata e totalmente infondata

Il presidente d'Abruzzo chiede un immediato incontro per chiarire l'errore di valutazione da parte dell'Istituto nazionale di Urbanistica

L’osservazione dell’Inu, l’Istituto Nazionale di Urbanistica, secondo la quale nel documento “Abruzzo Prossimo” la Regione avrebbe “abbandonato” il corridoio Civitavecchia – Ortona è sbagliata e frutto di un evidente errore di valutazione.

Il presidente della regine Marco Marsilio ha chiesto e ottenuto un immediato incontro per chiarire tale aspetto, al quale ha preso parte il professor Piero Properzi, componente del direttivo Inu.

Al professor Properzi il presidente Marsilio ha illustrato e consegnato una ricca documentazione che certifica l’attività della Giunta Regionale verso l’obiettivo di ottenere dall’Unione Europea il riconoscimento del corridoio trasversale tirrenico-adriatico. Nell’attesa di poter continuare il confronto con il Presidente regionale dell’Inu in una prossima occasione, il presidente Marsilio ha comunque ringraziato l’Inu, tramite il prof. Properzi, per l’attenzione dedicata e i preziosi suggerimenti contenuti nelle osservazioni in merito alla Legge Urbanistica e agli strumenti di pianificazione territoriale, che saranno oggetto di puntuale riflessione.