Coronavirus, ordinanza Marsilio anticipo Zona Arancione, Boccia: oggi la presentazione dell' impugnativa

Nessun ripensamento da parte del Governo,la scelta di Marsilio sarà punita.

Continua la linea dura del Governo contro la decisione del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio di anticipare la Zona Arancione di tre giorni rispetto a quanto previsto dal Ministero della Salute. Il ministro per gli affari regionali Francesco Bocci, che aveva annunciato da subito l'intezione del Governo di diffidare l'Abruzzo se non avesse fatto retromarcia, intervistato stamane nella trasmissione Agorà, su Rai tre, ha sottolineato: "Stamattina presentiamo l'impugnativa, contro l'ordinanza della regione Abruzzo. Serve a tutelare gli abruzzesi - ha aggiunto. Quella scelta unilaterale del governatore Marsilio ha messo in difficoltà l'intero sistema a partire dai sindaci, agli amministratori, ai dirigenti scolastici. Qualcuno deve preoccuparsi ed occuparsi del rispetto delle regole".Ha concluso il ministro.