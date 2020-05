Coronavirus, Marsilio: la nostra ordinanza di riapertura il 18 Maggio legittimata dal Governo

Il presidente della regione Abruzzo annuncia a breve l'apertura di altre attività

"Il presidente del Consiglio Conte ha "recepito il messaggio" pervenuto dalle Regioni. L'Abruzzo ha fatto da apripista stabilendo da una settimana la riapertura dei servizi alla persona il prossimo 18 maggio." lo scrive il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio in un post su Fb. "La nostra ordinanza- dice il Governatore - non solo non è stata impugnata, ma ora viene legittimata dal Governo. Da domani saremo al lavoro per preparare le ordinanze per la riapertura di ulteriori attività nel rispetto dei protocolli di sicurezza che l'Inail, come garantito dal ministro Speranza, produrrà nelle prossime 48 ore".