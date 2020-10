Coronavirus, Marsilio e Verì: Il Covid Hospital di Pescara a disposizione di tutta la Regione

Il presidente della Regione e l'assessore alla Sanità in una nota chiariscono che la struttura sanitaria accetta ricoveri da tutte le Asl Abruzzesi.

"Pur comprendendo i timori di alcuni amministratori locali, è bene chiarire definitivamente che il Covid Hospital di Pescara è già a disposizione di tutta la regione e accetta richieste di ricovero provenienti da qualunque Asl abruzzese, a patto naturalmente che si tratti di richieste appropriate e rispettose dei protocolli sanitari". Lo affermano l'assessore alla Sanità, Nicoletta Verí e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio "Sono in corso interlocuzioni tra le varie Asl - continuano - per assicurare l'adeguata dotazione di personale, per la quale tutte le aziende dovranno garantire il proprio impegno. Ricordo, infatti, che il Covid hospital di Pescara è una struttura modulare, che entra in funzione a seconda dell'andamento dei ricoveri legati alla pandemia. Un modello flessibile e adattabile alle diverse necessità che dovessero presentarsi a causa dell'evolversi dell'emergenza".