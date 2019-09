Consiglio Regionale Abruzzo, la settimana politica

La settimana politica in Consiglio regionale inizia domani martedì 17 settembre con la Commissione "Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro", convocata in seduta straordinaria alle 10.30 dal Presidente Mario Quaglieri.

All'ordine del giorno dei lavori il progetto di legge di iniziativa consiliare riguardante il conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche. Successivamente, la Commissione si occuperà anche delle modifiche alla legge che disciplina gli interventi in materia di dipendenza da tabagismo e del bilancio di previsione 2018-2020 dell'Agenzia Sanitaria Regionale ASR. Per per mercoledì 18 settembre 2019, alle 11.00 Vincenzo D'Incecco ha convocato la Commissione "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali" che discuterà la risoluzione a firma del Consigliere Blasioli sulla "Valorizzazione del complesso immobiliare denominato ex Fea sito in Pescara Lungomare Matteotti". Quindi la Commissione passerà all'esame del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per la loro fornitura del servizio di energia elettrica relativa all'anno 2016 del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale.