Consiglio Comunale di Lanciano, Sciarretta traccia il bilancio del 2025

Un ruolo attivo e incisivo per il Consiglio Comunale di Lanciano nel 2025, con particolare attenzione alla sanità e alla gestione dei servizi pubblici. A tracciare il bilancio dell’attività dell’assemblea cittadina è stata la Presidente del Consiglio, Gemma Sciarretta, durante la conferenza stampa di fine anno.

“Abbiamo portato all’attenzione della cittadinanza problemi fondamentali, come quello dell’acqua e della gestione della SASI – ha spiegato Sciarretta – attraverso consigli comunali straordinari e commissioni interne, che ci hanno permesso di confrontarci direttamente con i vertici della società e capire problemi e possibili soluzioni”.

Nell’anno appena trascorso, il Consiglio Comunale ha organizzato due consigli straordinari sulla sanità, uno a gennaio con il direttore generale Share e l’altro a luglio con il nuovo direttore Palmieri, alla presenza dei dirigenti e dei responsabili dei reparti, tra cui il pronto soccorso e la cardiochirurgia. Questi incontri hanno consentito di chiarire le effettive criticità dell’ospedale e le azioni necessarie per migliorare i servizi.

Tra i risultati già visibili, Sciarretta ha sottolineato lo snellimento dell’accesso al pronto soccorso e l’avvio di procedure per garantire il ricovero dei pazienti senza che debbano sostare a lungo in reparto, grazie a una gestione più efficace dei posti letto e al coordinamento dei medici.

La Presidente ha voluto ringraziare tutti i consiglieri, di maggioranza e minoranza, per il lavoro svolto e ha evidenziato l’importanza delle commissioni comunali: “Prima di arrivare in consiglio, il lavoro più grande si fa proprio attraverso le commissioni, dove si discutono regolamenti e proposte, e dove si gettano le basi per decisioni efficaci a favore della città”.

Il 2025, secondo Sciarretta, conferma così un Consiglio Comunale impegnato nella trasparenza, nella partecipazione dei cittadini e nel miglioramento dei servizi essenziali per la comunità.