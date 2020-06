Consiglio comunale Lanciano su ampliamento discarica Cerratina, centro destra chiede a Pupillo di dimettersi dopo la sfiducia di Progetto Lanciano

Frattura profonda tra Progetto Lanciano e Partito Democratico , occorre staccare la spina scrivono in una nota congiunta le segreterie dei partiti di opposizione: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc

"Il consiglio comunale di ieri ha rappresentato un vero e proprio terremoto politico. Il Sindaco Pupillo non ha più, di fatto, una maggioranza consiliare che è apparsa profondamente lacerata, divisa e non più organica." Cosi in una nota congiunta i partiti di opposizione in consiglio comunale,Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc, dopo la seduta del consiglio comunale di ieri in cui è stata approvata una mozione, firmata da Progetto Lanciano e Insieme a Sinistra, e che ha visto il sostegno anche delle opposizioni, che di fatto dice no all'ampliamento della discarica di Cerratina,in contrapposizione con il pensiero del sindaco e del partito democratico che si sarebbero dimostrati favorevoli. "Nel consiglio comunale è emerso un dato politico limpido e non contestabile: il vice sindaco Verna e tutto il gruppo di Progetto Lanciano hanno assunto una posizione fortemente divergente rispetto al Sindaco Pupillo ed al Partito Democratico, sfiduciandoli su un tema cruciale quale quello della discarica di Cerratina, della tutela dell'ambiente e delle contrade della città.- si legge nella nota - Lanciano non può più reggere una frattura così profonda che rende incompatibile la convivenza tra Progetto Lanciano e Partito Democratico e resto della maggioranza.- gli esponenti dell'opposizione si rivolgono sia al sindaco chiedendogli di dimettersi che al vice sindaco invitandolo a dimostrare ai cittadini che il suo partito non è attaccato alla poltrona: "Chiediamo al Sindaco Pupillo, dunque, di prendere atto della situazione politica in seno alla sua maggioranza di governo e di assumere un atteggiamento di responsabilità nei confronti dei cittadini dimettendosi da primo cittadino. Al vice sindaco Verna ed a tutto il gruppo consiliare di P.L. chiediamo, invece, di “staccare la spina” a questo governo divisivo ed ormai paralizzato nell'attività politico- amministrativa. Progetto Lanciano non si riduca a stampella del Partito Democratico e dimostri alla città di non essere attaccato alla poltrona. Come dimostrato nell'ultimo consiglio comunale, - continua la nota - il centro- destra frentano Insieme alle liste civiche è unito e coeso, concentrato alla costruzione di una coalizione forte credibile e più ampia possibile con programmi e persone idonee alla creazione di un'alternativa di governo cittadino".