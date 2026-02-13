Congresso delle Idee. Marinelli (PD Abruzzo): Con l’incontro con le associazioni del terzo settore prosegue la fase di ascolto e confronto

Il segretario regionale del Pd "Oltre 50 incontri di circolo. Ora l'assemblea degli amministratori e quella sulla sanità, verso le assemblee provinciali e l’assemblea programmatica regionale”

Prosegue con l’incontro con le associazioni operanti nel terzo settore, nel Volontariato e ambentaliste, previsto domani pomeriggio dalle 16 a Pescara, nella sala D’Ascanio della sede del Consiglio regionale di Piazza Unione la prima fase del Congresso regionale delle Idee del Partito Democratico abruzzese, un percorso di confronto e partecipazione che ha visto incontrarsi già oltre 50 circoli democratici su tutto il territorio regionale per discutere le tesi congressuali approvate dalla Direzione regionale.

“È stata una fase intensa e ricca di contenuti – dichiara il segretario regionale del PD Abruzzo, Daniele Marinelli –. Decine di emendamenti e integrazioni sono stati sottoscritti dalle iscritte e dagli iscritti, contribuendo ad arricchire e migliorare la nostra proposta politica. È il segno di un partito vivo, radicato, capace di discutere nel merito e di costruire una visione condivisa. Il confronto non si è limitato ai circoli. In parallelo stiamo proseguendo il dialogo con le forze sociali, le associazioni ambientaliste, gli operatori della sanità, le amministratrici e gli amministratori locali. Vogliamo che il nostro progetto nasca dall’ascolto e dall’interazione con chi ogni giorno vive e lavora nei territori”.

Il percorso culminerà nelle assemblee provinciali, nelle assemblee delle Donne Democratiche e dei Giovani Democratici, fino ad arrivare alla grande Assemblea programmatica regionale, momento conclusivo del Congresso delle Idee. “Non è un passaggio formale – conclude Marinelli – ma un lavoro politico profondo che punta a definire una proposta credibile e concreta per la nostra regione. Insieme vogliamo scrivere l’Abruzzo del futuro: più giusto, più competitivo, più attento alle persone e ai territori. Il Congresso delle Idee è lo strumento con cui stiamo costruendo questa visione, dal basso e con spirito unitario”.