Commissione Bilancio Consiglio regionale Abruzzo, Montepara eletto presidente

Lo annuncia Vincenzo D'Incecco, capogruppo della Lega Salvini in Consiglio regionale.

"I consiglieri regionali, componenti la Prima Commissione, hanno scelto Fabrizio Montepara ( Lega ) come nuovo presidente della Commissione consiliare 'Bilancio, Affari Generali e Istituzionali '. Come da Statuto, l'elezione ha avuto luogo a scrutinio segreto e in 20 hanno confluito sulla persona del consigliere Montepara ". Lo dichiara Vincenzo D'Incecco, capogruppo della Lega Salvini in Consiglio regionale.

"Da presidente dimissionario della Commissione Bilancio mi corre l'obbligo ringraziare, a pari merito, il partito e i miei colleghi che mi hanno permesso di presiedere una delle commissioni consiliare più importanti e di ricoprire un ruolo di così grande responsabilità. Inoltre, il mio grazie va alla struttura tutta della Prima Commissione per la collaborazione e l’affetto mostrato nei miei confronti in questi due anni. Formulo i migliori auguri di buon lavoro al collega Montepara e rimango a sua disposizione nelle vesti di Capogruppo ", conclude D'Incecco.