Chiusura tribunali Abruzzo, Dipartimento Giustizia Fratelli d'Italia: solidarietà agli Avvocati dei Fori di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto

“Il Dipartimento regionale del settore Giustizia di Fratelli d’Italia, intende esprimere la più ampia solidarietà agli Avvocati dei Fori di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto che, a discapito della loro attività professionale, hanno proclamato, in questi giorni, la astensione dalle udienze per protestare contro la, ormai, imminente chiusura definitiva dei rispettivi Tribunali. Fratelli d’Italia è impegnata da sempre a tutti livelli per salvaguardare quei presidi di sicurezza e giustizia di prossimità senza i quali i ¾ dell’intero Abruzzo meridionale rimarrebbero privi di ogni tutela giurisdizionale e giudiziaria, con grave danno per i cittadini e per le imprese e con il rischio di lasciare campo libero alle infiltrazioni malavitose." Così L'avvocato Luigi Comini, responsabile regionale del Dipartimento Giustizia di Fratelli d’Italia.

"I nostri gruppi parlamentari, seppur dall’opposizione, sosterranno fermamente l’emendamento, da inserire nel c.d. Decreto Milleproroghe, che il Presidente Marsilio ha già inviato a tutti i parlamentari abruzzesi e volto a conseguire una proroga di due anni in attesa di una ridefinizione complessiva della geografia giudiziaria. Mancano soltanto pochi mesi alla fatidica data del 22 settembre 2022 stabilita per la definitiva chiusura dei Tribunali subprovinciali abruzzesi e riteniamo che sia giunto il momento da parte del Governo di dare un segnale ai nostri Territori assicurando la richiesta proroga e superando le resistenze che si sono finora palesate. Ormai, il tempo sta per scadere.”