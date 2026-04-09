Chieti, Villa comunale gremita per Legnini: presentate liste e programma della coalizione

“Città più forte, inclusiva e sostenibile”: al centro risanamento, sviluppo e rilancio del territorio

Una Villa comunale affollata ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale delle liste e delle priorità programmatiche della coalizione progressista e civica a sostegno della candidatura a sindaco di Giovanni Legnini per le amministrative 2026.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, è stato introdotto dal sindaco Diego Ferrara e dal presidente della Provincia Francesco Menna. Presenti candidate e candidati, rappresentanti istituzionali e amministratori del territorio. A sostenere Legnini saranno le liste Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Polo De Cesare, Chieti per Chieti, Chieti Viva e Sindaco Legnini.

Nel suo intervento, Legnini ha ringraziato i candidati per l’impegno assunto, sottolineando la presenza di giovani e giovanissimi e il valore delle competenze espresse dalla società civile. Ha ribadito la necessità di completare il risanamento finanziario del Comune, affrontare il dissesto idrogeologico e riorganizzare la macchina amministrativa, puntando al contempo su innovazione, inclusione e sostenibilità.

Tra le priorità indicate: il rilancio del centro storico, da rendere più accessibile e attrattivo per giovani e studenti, e lo sviluppo di Chieti Scalo, con la creazione di un’identità urbana più definita e il miglioramento degli snodi infrastrutturali. Spazio anche alla valorizzazione dell’area produttiva, con la rimozione dei vincoli del Consorzio industriale e la bonifica dei siti inquinati per nuovi insediamenti.

La rigenerazione urbana viene indicata come leva strategica per il cambiamento, insieme a un piano di manutenzione straordinaria delle periferie e delle aree rurali. Sul fronte ambientale, Legnini ha annunciato un progetto per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la piantumazione di 5.000 alberi in cinque anni.

Particolare attenzione sarà dedicata anche a sport, sociale, sanità, scuola e servizi, con l’obiettivo di sostenere famiglie e fasce fragili. Centrale il rapporto con l’Università e con le istituzioni regionali e nazionali, oltre alla proposta di un’unione dei Comuni dalla Maiella al mare per valorizzare territorio, turismo e produzioni locali.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche i rappresentanti delle liste. Gianmarco Pescara (Pd) ha parlato di una candidatura che punta a rafforzare il lavoro svolto e ad ampliare la rappresentanza della città. Fabio Stella (M5S) ha evidenziato temi come sanità territoriale, riqualificazione urbana e dialogo con le istituzioni.

Paolo De Cesare ha sottolineato il contributo della lista civica in termini di competenze e continuità amministrativa, mentre Edoardo Raimondi (Avs) ha richiamato i principi di sostenibilità, giustizia sociale e unità. Luigi Febo (Chieti per Chieti) ha posto l’accento su periferie, sviluppo industriale e identità culturale.

Alessandro Marzoli (Chieti Viva) ha parlato di una sfida ambiziosa fondata su inclusione, turismo e servizi, mentre Francesco Ricci (Sindaco Legnini) ha ribadito il ruolo della lista civica come elemento di coesione e sostegno all’azione amministrativa.

“Il nostro progetto è unire la città – ha concluso Legnini –. I nostri avversari sono i problemi che vogliamo risolvere per far tornare Chieti a crescere”.