Chieti, presentato il nuovo direttivo della Lega Giovani Abruzzo

Nella sala consiliare della Provincia di Chieti confronto politico, partecipazione e entusiasmo: Giada Di Muzio guiderà la squadra regionale affiancata da un direttivo rinnovato e determinato.

Un pomeriggio dedicato al confronto, alla politica e soprattutto ai giovani. Si è svolta ieri, nella sala consiliare della Provincia di Chieti, l’iniziativa “Audentia et Ventis Adversis”, occasione scelta per la presentazione ufficiale del nuovo direttivo della Lega Giovani Abruzzo.

A guidare il gruppo regionale sarà Giada Di Muzio, nominata coordinatrice, affiancata dal vicepresidente Claudio Carretta e dai responsabili provinciali: Filippo Guidi per Pescara, Marialourdes Aimi per L'Aquila, Riccardo D'Ercole per Teramo e Mattia D'Onofrio per Chieti.

L’appuntamento ha richiamato nel capoluogo teatino numerosi esponenti nazionali e regionali del partito. Tra i presenti, i deputati Luca Toccalini, coordinatore nazionale della Lega Giovani, Alberto Bagnai, presidente della Commissione bicamerale di Controllo Enti Gestori, e Andrea Crippa. Con loro anche il coordinatore regionale della Lega Abruzzo Vincenzo D’Incecco e il saggista e opinionista Francesco Giubilei.

Un clima di entusiasmo e partecipazione ha accompagnato tutta la giornata, come sottolineato dalla stessa Di Muzio: «L'entusiasmo e la grande partecipazione all'iniziativa sono il segno della forza della Lega Giovani Abruzzo. È solo l’inizio di un percorso che ci vedrà protagonisti sui territori grazie al lavoro di una squadra competente, motivata e coesa». Il nuovo direttivo si prepara così ad affrontare un percorso di impegno politico e progettualità, con l’obiettivo dichiarato di mettere i giovani al centro delle future iniziative sul territorio.