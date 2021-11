Chieti, Ferrara e Pantalone su fondi per l'Angelini: "Un riuscito esempio di filiera con il gruppo pentastellato

“I fondi ci consentiranno di riqualificare la struttura. Un riuscito esempio di azione di filiera”

“La notizia dell’approvazione ieri in Consiglio regionale dell’emendamento del Movimento 5 Stelle che assegna 90.000 euro di fondi per lo Stadio Angelini, ci riempie di soddisfazione. Diamo atto alla consigliera Sara Marcozzi, firmataria dell’emendamento con la quale abbiamo condiviso l’indirizzo di tale richiesta e a tutto il gruppo consiliare dei Cinque stelle del risultato, perché questi fondi consentiranno alla città di avere uno stadio degno e all’Amministrazione di non esporsi economicamente per ottenerlo, sottraendo risorse ad altri settori”, così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport, Manuel Pantalone.

“I fondi potranno essere utilizzati da subito, ora metteremo al lavoro gli uffici per strutturare l’iter degli interventi – riprendono sindaco e assessore – L’importo consentirà di intervenire su criticità sedimentate da anni e di sistemare i divisori tra settori, fare manutenzione alle sedute e rendere i bagni più accoglienti e fruibili. In questo modo potremo avere un impianto più funzionale e a norma, per ospitare non solo le partite della squadra di calcio, ma anche eventi sportivi e di richiamo su cui intendiamo puntare per restituire alla città un orizzonte nazionale e internazionale non soltanto per lo sport”.