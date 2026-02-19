Chieti, centrosinistra e forze civiche verso le amministrative 2026: al via gli incontri con Ferrara e Legnini su programmi e liste

Ferrara garante del tavolo, Legnini possibile candidato sindaco. Obiettivo: coalizione compatta e proposta “ambiziosa” per le amministrative del 24 e 25 maggio.

Si entra nel vivo. Dopo il tavolo di coalizione di lunedì scorso, il centrosinistra teatino passa dalla fase delle intenzioni a quella operativa. Da domani inizierà il confronto strutturato tra forze politiche e liste civiche per costruire programma e squadra in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. A guidare il percorso saranno il sindaco Diego Ferrara, nel ruolo di garante del tavolo, e Giovanni Legnini, al quale è stata formalmente chiesta la disponibilità a candidarsi alla guida della città. Un passaggio che segna un’accelerazione politica significativa e che punta a dare alla coalizione un profilo definito, sia sul piano programmatico sia su quello della leadership.

“Gli incontri hanno la finalità di costruire una base programmatica condivisa ed ambiziosa per il futuro della città e per fare il punto sulla composizione delle liste – riferiscono Legnini e Ferrara – svilupperemo confronti con ciascuna forza politica e civica, per ascoltare le proposte e le valutazioni di ognuna e per dare solidità, coerenza e visione al percorso che porterà la coalizione alla definizione della squadra che affronterà le elezioni del 24 e 25 maggio”. Parole che delineano un metodo: ascolto, sintesi e costruzione di un progetto unitario. Il lavoro, assicurano, sarà portato avanti “con la serietà, l’unità e lo spirito costruttivo che hanno caratterizzato il primo incontro di coalizione e che ci accompagneranno fino al voto”.

La partita, ora, si gioca su due piani paralleli: da un lato la definizione di un programma capace di intercettare le priorità della città – sviluppo, servizi, rigenerazione urbana, coesione sociale – dall’altro la composizione di liste competitive e rappresentative, in grado di tenere insieme esperienza amministrativa e rinnovamento.