Chieti, Bruno Di Paolo entra in Forza Italia: “Porto la mia esperienza per rafforzare il dialogo con la città”

L’ex vice sindaco di Chieti e fondatore di “Giustizia Sociale” aderisce al partito azzurro. Pagano: “Una figura di valore che rafforza la nostra presenza sui territori”

È ufficiale: Bruno Di Paolo entra a far parte di Forza Italia. L’annuncio è stato dato questa mattina alla presenza di esponenti del partito e della stampa locale, alla presenza del segretario comunale Andrea Buracchio e del segretario provinciale Daniele D’Amario, che hanno espresso grande soddisfazione per l’accordo raggiunto.

Ideatore e fondatore del movimento civico “Giustizia Sociale”, già consigliere regionale e vice sindaco di Chieti, Di Paolo porta in dote una lunga esperienza amministrativa e un impegno costante per la città, ispirato ai valori di partecipazione, concretezza e vicinanza ai cittadini.

«Con questo passo – ha dichiarato Di Paolo – voglio contribuire al progetto politico di Forza Italia, mettendo a disposizione la mia esperienza e il radicamento sul territorio per rafforzare l’azione amministrativa e il dialogo con la comunità teatina».

Soddisfazione anche da parte del coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, che ha accolto con entusiasmo l’ingresso di Di Paolo nel partito:«Bruno Di Paolo è una figura di valore, conosciuta e rispettata, che porta con sé esperienza, competenza e passione civica. Il suo ingresso rappresenta un passo importante per il rafforzamento di Forza Italia sul territorio e per la costruzione di una squadra sempre più coesa e radicata».