Centri estivi, Camillo D'Alessandro: oltre 3 milioni a favore dell'Abruzzo per i nostri giovani

Il deputato di Italia Viva: "La ripartenza passa anche da questo"

"Su iniziativa della Ministra Elena Bonetti, 288 comuni abruzzesi otterranno una dotazione 3.307.500,00 Euro a favore di 191.324,00 ragazzi da 0 a 17 anni per i centri estivi. Dopo la pandemia e dopo quanto hanno sofferto soprattutto bambini e ragazzi arriva un sostegno per rendere normale almeno l'estate per i nostri giovani. La ripartenza passa anche da questo". Lo afferma in una nota il Deputato abruzzese Camillo D'Alessandro che fornisce l'elenco dei comuni e i relativi fondi che saranno stanziati.

eccone alcuni Centri destinatari dei fondi:

Pescara 308.552,87 €

L'Aquila 178.611,30 €

Montesilvano 159.188,38 €

Teramo 137.984,01 €

Avezzano 116.433,74 €

Chieti 115.811,10 €

Vasto 109.705,77 €

Lanciano 90.075,30 €

Francavilla al Mare 64.339,50 €

Roseto degli Abruzzi 67.867,80 €

San Salvo 59.220,01 €

Ortona 54.948,01 €

Spoltore 57.819,07 €

Sulmona 51.592,67 €

San Giovanni Teatino 46.075,38 €

Martinsicuro 43.221,62 €

Pineto 41.509,36 €

Alba Adriatica 32.654,03 €

Atessa 29.921,33 €

Mosciano Sant'Angelo 25.614,73 €

Castellalto 22.536,12 €

Bellante 17.779,84 €

Campli 16.154,06 €

Bucchianico 14.251,55 €

Cupello 14.389,91 €

Civitella del Tronto 10.861,61 €