“Ho ritenuto opportuno e doveroso presentarmi al partito e al territorio, non tanto per rispondere al fuoco polemico e irriguardoso di questi giorni; chi ha voluto incendiare non è al centro delle nostre preoccupazioni, a costoro io dico di avere rispetto delle persone e dei nostri dirigenti, perché la politica non è autosufficienza e neppure prepotenza.