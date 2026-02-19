Castel Frentano, trasporto disabili: “Nessun aumento per le famiglie”

Il sindaco Mario Verratti replica alle accuse dell’opposizione: “Adeguamento tecnico deciso in Conferenza dei Sindaci dell’Ambito 11. Servizio garantito senza aggravio economico per i cittadini”.

“Nessun aumento sulle spalle delle famiglie. Solo una scelta responsabile per garantire la continuità di un servizio essenziale”. Il sindaco di Castel Frentano, Mario Verratti, interviene con fermezza nel dibattito politico che in queste ore riguarda il trasporto per le persone con disabilità, respingendo le accuse dell’opposizione.

“Questa amministrazione comunale non ‘fa cassa’ a spese dei cittadini e, tantomeno, delle persone più fragili. Al contrario, opera quotidianamente per reperire risorse e garantire servizi essenziali all’intera comunità, con particolare attenzione a chi necessita di maggiore sostegno. L’adeguamento delle tariffe del servizio di trasporto disabili non nasce da una scelta discrezionale del Comune, ma da una richiesta formalmente avanzata dai gestori del servizio e motivata dall’aumento documentato dei costi di carburante, del personale e della gestione complessiva. Si tratta, quindi, di un aggiornamento tecnico necessario a garantire la continuità del servizio, evitando il rischio concreto di riduzioni o interruzioni e non di una scelta per ‘fare cassa’. La decisione è stata assunta in sede di Conferenza dei Sindaci dell’Ambito sociale 11, organismo sovracomunale competente per la programmazione dei servizi sociali, e condivisa da tutti i Comuni aderenti (Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Treglio)."

"È, inoltre, fondamentale chiarire, come l’ex sindaco ben sa, - prosegue la nota - che tale adeguamento non comporterà aggravii economici per le famiglie utenti, in quanto il servizio è finanziato in larga parte attraverso fondi pubblici dedicati al sostegno delle prestazioni sociali essenziali. Evidentemente, all’ex sindaco vestire i panni dell’opposizione ha offuscato la mente. Il nostro impegno è stato esclusivamente quello di assicurare la prosecuzione del trasporto, evitando qualsiasi interruzione di un servizio fondamentale per le persone fragili che, per questa amministrazione comunale, restano una priorità assoluta."

"Va, inoltre, ricordato - continua il sindaco di Castel Frentano Mario Verratti - che l’ultimo aumento del voucher, portato avanti dall’ex sindaco, è stato ben più consistente: da 0,66 euro a 1,00 euro, un incremento di gran lunga superiore rispetto all’adeguamento attuale. Quindi, se l’opposizione asserisce che oggi si sta ‘facendo cassa’ per assicurare tale servizio, ci chiediamo: era quella l’intenzione in passato? Fare cassa sulle spalle dei più deboli? A supporto di ciò, forniamo il verbale n. 3 del 27 marzo 2022 della Conferenza dei Sindaci, dove l’ex sindaco era presente votando favorevolmente tale proposta."

"Il trasporto per le persone con disabilità rientra tra i servizi riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps) e rappresenta una prestazione che ogni amministrazione comunale ha il dovere di garantire. Assicurare la continuità e la qualità di questo servizio significa tutelare concretamente i diritti delle persone più fragili, non certo penalizzarle. La responsabilità amministrativa impone scelte concrete e sostenibili nel tempo. È esattamente ciò che questa amministrazione comunale ha fatto e continuerà a fare, con serietà e senso delle istituzioni, mantenendo come priorità assoluta la tutela delle persone più vulnerabili della nostra comunità. Per concludere e rassicurare, tale piccolo adeguamento tariffario, che consente di mantenere un elevato standard qualitativo, non va ad impattare in nessuna delle famiglie castelline che beneficiano del servizio trasporto disabili. La responsabilità amministrativa impone scelte concrete per mantenere attivi i servizi, ed è esattamente ciò che abbiamo fatto.” conclude il sindaco Verratti.