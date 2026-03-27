Castel Frentano, Obelisco di Piazza dell’Assunta, il Comune fa chiarezza: “Nessuno spostamento, solo sicurezza e tutela”

Ricostruzione documentale dell’Amministrazione di Castel Frentano dopo le polemiche: rimozione temporanea della recinzione per rischio crollo e impegno per il restauro

Una ricostruzione puntuale, fondata sugli atti ufficiali, per mettere fine alle polemiche. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Verratti, interviene sulla vicenda dell’obelisco monumentale di Piazza dell’Assunta, rispondendo alle critiche dell’opposizione e chiarendo tempi, modalità e motivazioni degli interventi effettuati.

Tutto parte dal 15 luglio 2025, quando il Comando della Polizia Locale dispone la rimozione temporanea della recinzione metallica che protegge il monumento. Una decisione non discrezionale, ma dettata da ragioni di sicurezza: la struttura, infatti, presentava un grave deterioramento, con evidenti segni di instabilità e deformazione tali da costituire un rischio concreto per i pedoni che quotidianamente attraversano la piazza.

La rimozione, precisa il Comune, è stata prontamente comunicata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara con nota protocollata il 31 luglio 2025. Nel documento si specificava chiaramente che la recinzione non era stata eliminata, ma semplicemente trasferita e custodita integralmente nel deposito comunale di località Fonte Profice, dove tuttora si trova, verificabile con sopralluogo.

A confermare la correttezza dell’operato amministrativo è arrivato anche il riscontro ufficiale della Soprintendenza, acquisito il 2 settembre 2025. L’Autorità ministeriale ha riconosciuto la legittimità dell’intervento di messa in sicurezza, richiamando l’articolo 27 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Non solo: ha autorizzato l’operazione imponendo precise prescrizioni, tra cui l’obbligo di conservare integralmente la recinzione, custodirla in luogo sicuro e vietarne qualsiasi danneggiamento o distruzione.

Un passaggio fondamentale, sottolinea l’Amministrazione, che dimostra come ogni azione sia stata condotta nel pieno rispetto delle normative e in costante collaborazione con gli organi competenti, escludendo qualsiasi decisione arbitraria.

Altro punto su cui il Comune interviene con fermezza riguarda l’ipotesi di spostamento dell’obelisco. “Non esiste alcuna intenzione di trasferire il monumento”, viene ribadito. Le voci circolate deriverebbero da una semplice verifica preliminare di fattibilità, mai tradotta in progetto concreto. L’obelisco dedicato alla Madonna della Selva, con il suo monogramma e la cancellata coeva, è infatti indissolubilmente legato a quel punto preciso della piazza: spostarlo significherebbe comprometterne il valore storico e devozionale.

La vicenda, però, apre anche una riflessione più ampia. Il monumento versa da decenni in condizioni di degrado, ben precedenti all’attuale amministrazione. Per questo il Comune guarda oltre la polemica e rilancia: trasformare l’attenzione suscitata in un’occasione per avviare un intervento di restauro conservativo che restituisca all’obelisco il suo originario splendore.

L’impegno è chiaro da parte del Comune di Castel Frentano: una volta completati i lavori di recupero e messa in sicurezza, la recinzione sarà reinstallata, come parte integrante del bene, così come indicato anche dalla Soprintendenza. Ogni eventuale intervento futuro sarà condiviso con cittadini, Parrocchia e istituzioni competenti.

“Non è questo il tempo delle polemiche, ma della cura”, è la linea tracciata dall’Amministrazione comunale.

M.L.