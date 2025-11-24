Lunedì 24 Novembre 2025

Politica

Casa nel bosco, Profeta (Lega): la famiglia va tutelata, non divisa

24/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Casa nel bosco, Profeta (Lega): la famiglia va tutelata, non divisa

La responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega Abruzzo in vita a sostenere la raccolta firme e la mobilitazione della Lega affinché i bambini possano tornare a casa

"E' stato disposto l'allontanamento di tre bambini dalla loro casa nel bosco di Palmoli per una presunta mancanza di relazioni, richiamando l’articolo 2 della Costituzione. Ma proprio quell’articolo riconosce come fondamentale la famiglia, la prima e più importante formazione sociale in cui si sviluppa la personalità dell'individuo. La famiglia va difesa, non divisa". Così Carola Profeta, responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega Abruzzo.

"La famiglia - sottolinea - in questo caso viene messa ingiustamente sotto accusa. Una famiglia che ha scelto uno stile di vita alternativo, a contatto con la natura, garantendo amore, cura e istruzione. Eppure oggi si ritrova smembrata. Qual è la sua colpa? Non essersi adeguata a modelli imposti o conformisti? Tutto ciò è grave e inaccettabile. Ancora più grave è impedire ad una madre di dormire con i suoi figli e imporre a un padre la lontananza dagli affetti più cari. Quando si divide una famiglia – aggiunge Profeta – non si protegge nessuno. Si genera solo dolore e si rischia di causare traumi profondi nei bambini. Serve equilibrio, serve rispetto. Risorse e attenzioni andrebbero concentrate su situazioni dove davvero ci sono abbandono, degrado e violenza.

Invitiamo tutti, quindi, - conclude - a sostenere la raccolta firme e la mobilitazione della Lega per far sì che quei tre bambini possano tornare presto tra le braccia della loro mamma e del loro papà". Petizione: https://www.change.org/p/salviamo-la-famiglia-che-vive-nel-bosco

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Abruzzo Lega

Potrebbero interessarti

Fratelli d’Italia Lanciano, grande partecipazione all’assemblea degli iscritti: “Ascolto, coesione e una visione chiara per la città”

Si è svolta questa mattina nella sala convegni dell’Hotel Excelsior l’assemblea degli iscritti di Fratelli d’Italia Lanciano, un appuntamento molto partecipato che ha visto la presenza di dirigenti regionali, amministratori locali e una folta rappresentanza della base. Un incontro definito da tutti come un momento di ascolto, confronto e programmazione strategica in vista dei prossimi impegni amministrativi.

Cordisco (PD) su A14 e Trignina: “È l’Abruzzo dimenticato da Salvini e Marsilio”.

Il responsabile infrastrutture Pd Abruzzo: "Gravissima, è stata inoltre l’assenza del Ministro Salvini e del Presidente Marsilio alla recente convocazione dei sindaci per discutere l’emergenza della SS 650 Trignina."

Aerospaziale, il Mimit stanzia 28 milioni. Marsilio presenta il nuovo Distretto d’Abruzzo

Il presidente della Regione Marco Marsilio: la nascita del distretto Aerospaziale d’Abruzzo è un investimento sul futuro dello sviluppo industriale regionale.

Marinelli, Menna e Di Pasquale: “Una delegazione abruzzese numerosa e competente all’Assemblea nazionale Anci a Bologna

"Il PD è nei territori, accanto alle amministratrici e agli amministratori”

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb