Carenza di organico polizia penitenziaria carcere Vasto, la regione Abruzzo approva mozione di Smargiassi (M5S)

Smargiassi: una decisione importante per gli agenti in servizio a Vasto dove l’organico in servizio è al di sotto del 50%.

“È stata approvata all'unanimità la mia mozione per aiutare gli agenti della Polizia Penitenziaria di Vasto. La Regione, grazie a questo documento, si impegna formalmente a portare sul tavolo della conferenza Stato Regioni un piano per risolvere la cronica carenza di personale che investe Vasto, ma anche le altre case circondariali abruzzesi. Si apre quindi uno spiraglio per quei lavoratori che da troppo tempo stanno lavorando in condizioni assurde". Lo afferma il Consigliere regionale del M5S Pietro Smargiassi che continua: "Da tempo ho denunciato la carenza di personale che costringe gli agenti di Polizia Penitenziaria a svolgere turni massacranti e non poter godere, da anni ormai, neanche dei meritati periodi di ferie".

"Una situazione drammatica che si registra da tempo nella casa circondariale di Vasto, nella quale l’organico in servizio è al di sotto del 50% della numerazione stimata e molti agenti hanno quasi raggiunto l’età per la pensione. Numeri preoccupanti poiché non è prevista una mole di assunzioni che possa definitivamente risolvere i problemi generati da questa carenza. Parliamo di un lavoro usurante, sia dal punto di vista fisico che psicologico, anche in condizioni ottimali, figuriamoci sotto organico.

La cronaca ci racconta che molti agenti sono anche stati oggetto di aggressioni e atti di violenza. Una situazione gravissima che mi ha spinto a depositare la mozione approvata oggi. Auspico, a questo punto, che il tema venga introdotto al più presto nella conferenza Stato Regioni dal Presidente Marsilio, di modo da dare risposte concrete e immediate agli agenti di polizia in servizio presso la casa circondariale di Vasto" conclude.