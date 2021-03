Camillo D'Alessandro (IV): "Sulla Zes Marsilio dica la verità"

Il deputato di Italia Viva: "Pare che Marsilio si stia spendendo per un romano come lui ala guida della nostra Zes"

"Ero stato facile profeta, ora appare chiaro a tutti, forse solo l'inconsapevole assessore regionale D'Amario non ne aveva idea, che il romano Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio non vuole un abruzzese, non propone un abruzzese, non svela il nome che ha candidato alla Ministra Carfagna quale commissario della ZES in Abruzzo." Al contrario pare che Marsilio si stia spendendo per un romano come lui ala guida della nostra Zes. Non c'entrano nulla le divisioni della maggioranza in Abruzzo, non c'entra nulla la Ministra Carfagna che agisce nella garanzia della leale collaborazione con ogni Regione, c'entra solo Marislio" Caro Marsilio ma ci vuole proprio tanto a dire la verità? Chi hai proprosto alla guida della Zes in Abruzzo". Così in una nota il deputato di Italia Viva Camillo D'Alessandro.