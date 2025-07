Bonus giovani under 35 e donne: in Abruzzo incentivi fino a 650 euro al mese per i datori di lavoro

L’assessore Santangelo: “Numeri già positivi. Un volano per l’occupazione nel privato, compreso il settore agricolo”

L’Aquila, 14 luglio 2025 – A due mesi dalla loro attivazione, il Bonus giovani under 35 e il Bonus donne iniziano a dare risultati concreti. Le due misure, introdotte per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato nel settore privato, stanno producendo risparmi significativi per le imprese italiane, in particolare nel Mezzogiorno e quindi anche in Abruzzo.

«I numeri certificano la bontà di un incentivo che si sta dimostrando un vero volano per l’occupazione», ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche sociali Roberto Santangelo. «Secondo quanto pubblicato oggi da Il Sole 24 Ore, le imprese stanno risparmiando fino a 500 euro al mese per ogni nuova assunzione. In Abruzzo, che rientra nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, il beneficio può arrivare fino a 650 euro mensili per lavoratore o lavoratrice». Il Bonus giovani under 35 consente l’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali per l’assunzione a tempo indeterminato, o la trasformazione da contratto a termine a indeterminato, di lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri.

Il Bonus donne, invece, è riservato alle assunzioni di donne svantaggiate. Le misure sono già operative dal mese di maggio e si applicano a tutti i settori del privato, compreso quello agricolo, particolarmente strategico per l’economia abruzzese.

«Per le aziende abruzzesi – ha proseguito Santangelo – si tratta di un’opportunità concreta per rafforzare l’organico, stabilizzare il lavoro e investire sul capitale umano, senza pesare sui bilanci. È anche un passo importante per contrastare la disoccupazione giovanile e favorire l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro, soprattutto nei contesti più fragili». I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), compilando l’apposito modulo disponibile online.