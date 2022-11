Autostrade A24 A25, Salvini dopo lettera di 100 sindaci: felice di incontrarli per risolvere situazione annosa

14/11/2022 - Redazione AbruzzoinVideo

I primi cittadini di Abruzzo e Lazio sollecitano il Governo all’adozione di provvedimenti urgenti per garantire la sicurezza nei tratti autostradali A24 A25 e per ridurre i costi dei pedaggi autostradali con totale esenzione per i residenti nelle due regioni

"Appena insediati, abbiamo chiesto alle strutture del Ministero l’aggiornamento sulla situazione della A24-A25. Sarò felice di incontrare i Sindaci di Abruzzo e Lazio, insieme ai quali cercheremo una soluzione ad un problema che si trascina da anni. Siamo al governo da meno di un mese, e abbiamo già incontrato e ascoltato decine di amministratori locali: l’obiettivo è sbloccare, mettere in sicurezza, far ripartire i lavori ovunque possibile”. Lo dice il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini dopo aver ricevuto la lettera di più di 100 sindaci abruzzesi e laziali impegnati nella lotta contro il “caro pedaggi e per la sicurezza della A24/A25”, che hanno chiesto nella missiva un incontro urgente e che annunciano battaglia attraverso iniziative di protesta già dal prossimo 26 Novembre, per far sentire la loro voce in rappresentanza dei cittadini del territorio. I sindaci sollecitano l’adozione di provvedimenti urgenti atti a garantire la sicurezza nei tratti autostradali e finalizzati alla riduzione dei costi dei pedaggi autostradali della A24/A25 con totale esenzione a favore dei residenti nelle regioni Lazio e Abruzzo pendolari per motivi di lavoro, studio, salute.