Atessa, visita del presidente Marsilio e dell'assessore Magnacca alla Stellantis

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha visitato oggi lo stabilimento Stellantis di Atessa, accompagnato dall'assessore alle Attività produttive e Ricerca industriale, Tiziana Magnacca, dove è stato ricevuto da Jean-Philippe Imparato, responsabile Enlarged Europe & European brands di Stellantis, e dal direttore dello stabilimento Stellantis di Atessa, Paolo Accastello. L’incontro ha permesso di approfondire le prospettive produttive e industriali del sito, punto di riferimento per il comparto dei veicoli commerciali a livello europeo.

“È stata una visita molto positiva – ha dichiarato il Presidente Marsilio – che conferma la centralità dello stabilimento di Atessa nella strategia industriale di Stellantis. La presenza dei vertici europei dell'azienda, che ringrazio per la sua venuta in Abruzzo, testimonia l’attenzione e la volontà di investire in questo sito, nonostante le difficoltà che il mercato dell’auto e in particolare quello dei veicoli commerciali sta attraversando a livello europeo".

Marsilio ha sottolineato che lo stabilimento di Atessa, principale polo europeo per la produzione di veicoli commerciali, rappresenta un patrimonio industriale strategico non solo per l’Abruzzo ma per l’intero Paese.“Guardiamo al futuro con ottimismo – ha aggiunto Marsilio – la Regione Abruzzo sarà sempre in prima linea per sostenere e valorizzare il settore automotive e tutto il suo indotto, con l’obiettivo di favorire innovazione, occupazione e crescita economica. La collaborazione tra istituzioni e imprese è la chiave per affrontare le sfide della transizione industriale e rafforzare la competitività del territorio".