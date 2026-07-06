Lunedì 06 Luglio 2026

Politica

Asl 2, svolta nel Comitato ristretto: Giovanni Legnini eletto all'unanimità dai sindaci

06/07/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Asl 2, svolta nel Comitato ristretto: Giovanni Legnini eletto all'unanimità dai sindaci

Il primo cittadino ottiene il pieno consenso di tutti i 51 amministratori presenti. Prende il posto di Diego Ferrara: «Pronto a lavorare per i diritti e i servizi».

Un voto compatto, trasversale e senza spaccature politiche. La Conferenza dei Sindaci della Asl 2, riunitasi oggi presso l’Auditorium del Rettorato, ha eletto all’unanimità il sindaco Giovanni Legnini all'interno del Comitato ristretto dell'azienda sanitaria. Legnini subentra al sindaco emerito Diego Ferrara, incassando un consenso totale: 650 voti ponderati, espressione di tutti i 51 primi cittadini presenti alla seduta.

L'unanimità della votazione segna un momento di forte coesione istituzionale per il territorio, blindando una nomina strategica per la gestione e l'indirizzo dei servizi sanitari locali. Nel corso della prossima riunione del Comitato si procederà all'elezione del nuovo presidente dell'organismo. Il neo eletto Giovanni Legnini ha espresso profonda gratitudine per la fiducia ricevuta, sottolineando il valore politico e civico di questo risultato: «Ringrazio tutti i sindaci per il voto unanime, al di là dei rispettivi orientamenti politici. L’unanimità dei consensi implica un’ulteriore responsabilità nell’esercizio delle funzioni di componente del Comitato ristretto, che eserciterò con gli altri colleghi con obiettività ed equilibrio, mantenendo sempre lo sguardo rivolto ai diritti dei cittadini e delle persone malate».

Legnini ha poi interpretato questo passaggio come un importante riconoscimento per il territorio: «Considero questo voto un segnale di rispetto nei confronti della città capoluogo, che apprezzo profondamente e per il quale rinnovo il mio ringraziamento a tutti i colleghi sindaci».

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