Arena alle Grazie a Vasto, Sabrina Bocchino: messa in sicurezza con fondi regionali

La consigliera regionale della Lega Abruzzo annuncia che la regione Abruzzo ha riconosciuto lavori per un importo di 95mila euro.

"Al via i lavori di ripristino e di messa in sicurezza dell'Arena delle Grazie. Sono stati affidati gli interventi di riparazione e recupero del più grande spazio pubblico a disposizione dei cittadini dove poter svolgere in sicurezza eventi estivi di promozione ed intrattenimento. Per il rifacimento dell'Arena alle Grazie, la Regione Abruzzo ha riconosciuto l'importo di 95mila euro ". Lo dichiara in una nota Sabrina Bocchino, consigliere regionale della Lega, che prosegue: "Si spera che i lavori procedano speditamente così da rendere l'arena pienamente fruibile per la stagione estiva.

Gli interventi da realizzare riguardano principalmente il rifacimento dei gradini di accesso alle sedute che saranno numerate, il completamento dell'impianto anti incendio, la sostituzione delle ringhiere di protezione, il rifacimento dei bagni, l'adeguamento degli accessi laterali ed il potenziamento della illuminazione " prosegue l'esponenete della Lega e segretario dell'Ufficio di Presidenza.che conclude " L'impegno economico della Regione per la riapertura dell'arena dimostra la sensibilità nostra nei confronti del patrimonio comunale spesso abbandonato all'incuria".