Anci Giovani Abruzzo, Giovanni Finoro nominato vice coordinatore regionale

L'assessore comunale alla Sicurezza di Fossacesia: "Questa scelta un segnale importante per i centri della costa della provincia di Chieti"

Giovanni Finoro, Assessore al comune di Fossacesia (CH) con delega alla Sicurezza, è stato nominato Vice Coordinatore Regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani Giovani d’Abruzzo “Anci”.

La nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea dell'Esecutivo Regionale, svoltasti presso il palazzo dell’ emiciclo all’Aquila presieduta dal Coordinatore Regionale Anci Giovani, Vincenzo D’Ercole, Sindaco di Castiglione Messer Raimondo (Te). “Ringrazio il Coordinatore D’Ercole per avermi voluto al suo fianco, senza condizionamenti di appartenenza politica” ha dichiarato Finoro.

“Ritengo questa scelta un segnale importante per i centri della costa della provincia di Chieti, che avranno una maggiore rappresentanza in seno all’Anci Giovani in un momento in cui dovranno essere fatte scelte in funzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dovremo lavorare per riuscire ad intercettare i finanziamenti per opere che potranno cambiare la nostra regione e favorire occupazione e sviluppo”.