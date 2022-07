Anci Giovani Abruzzo: soddisfazione per l'arrivo di nuovi fondi ai Comuni per alunni disabili

D'Ercole e Finoro: per la prima volta si prevede un fondo di specifica competenza dei Comuni, non si poteva fare scelta migliore

Duecento comuni della Regione Abruzzo riceveranno stanziamenti per il sostegno alle attività degli alunni con disabilità nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Questo grazie al decreto approvato lo scorso 6 luglio 2022 dopo l’accordo, raggiunto nella conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, per la ripartizione dei 100 milioni di euro provenienti dal “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità”.

Per la prima volta è previsto un fondo, di specifica competenza dei Comuni, per assistere gli alunni disabili nella loro autonomia e comunicazione. “Non si poteva fare scelta migliore dal momento che i comuni sono gli enti che più di tutti conoscono le reali esigenze di alunni e genitori” commentano con soddisfazione il coordinatore regionale di Anci Giovani Abruzzo, Vincenzo D’Ercole, e il vice coordinatore Giovanni Finoro.

“Questi fondi – proseguono coordinatore e vice coordinatore - vanno a rafforzare ulteriormente le risorse finanziarie dei comuni, impegnati in prima linea nel sostegno alla disabilità, per rispondere alle necessità dei bambini e delle loro famiglie.” “Come giovani amministratori – concludono D’Ercole e Finoro - ci sentiamo più vicini a queste tematiche, che negli anni passati sono state troppo spesso lasciate in secondo piano. L’Anci Giovani Abruzzo lavora affinché la disabilità diventi priorità nelle politiche sociali delle istituzioni nazionali e locali.”