Ampliamento discarica di Cerratina di Lanciano, Graziella Di Campli: Il mio è un no forte e chiaro

il consigliere comunale di Forza Italia tuona: Ecolan è divenuta grande grazie al nostro Comune, Ranieri ci dimostri la sua gratitudine liberandoci da nuove discariche

Continuano a Lanciano le reazioni politiche dopo l’ultima seduta del consiglio comunale nel corso della quale è stata approvata una mozione contro l’ampliamento della discarica di Cerratina presentata da due liste di maggioranza e votata anche dall’opposizione. Un no forte e chiaro all’ampliamento della discarica di rifiuti arriva oggi dal capogruppo Di Forza Italia in consiglio comunale, la prof. Graziella Di Campli, già assessore al comune frentano e presidente del consiglio comunale in diversi mandati. “Dico no – scrive - perché non si tratta di un ampliamento bensì di una vera e propria nuova discarica, dal momento che, dalle carte esistenti, ha una estensione di 35 ettari di terreno ossia pari al doppio di quella già esistente. Dico no - continua l’esponente azzurro – perché il territorio interessato non può tollerare ulteriori violenze ambientali." Graziella di Campli inoltre assesta una forte stoccata alla Ecolan ed al suo presidente Massimo Ranieri: "La Ecolan - scrive l’esponente di Forza Italia - è una partecipata del comune di Lanciano per una quota pari a circa il 20 per cento, che si assottiglia sempre più man mano che nuovi comuni entrano a fare parte della società. Oggi Ecolan è cresciuta notevolmente e conta su 70 comuni, il che rende inspiegabile - scrive il consigliere comunale di Forza Italia - la preoccupazione del suo presidente che nell' assemblea dei sindaci ha rappresentato la necessità di questo ampliamento e non si sia impegnato a ricercare un nuovo sito, visto che trattasi di nuova discarica di un comune diverso da Lanciano. La Ecolan – continua Graziella Di Campli - è divenuta grande grazie al Comune di Lanciano che le ha costruito questa opportunità. Il dott. Massimo Ranieri - continua Di Campli - trovi il modo per esprimere la sua gratitudine all’ amministrazione comunale, a tutta la cittadinanza e in particolare a Serre e a tutte le contrade a sud di Lanciano, chiudendo, quando sarà esaurita la sua capienza, l’attuale discarica e liberando Lanciano da nuove discariche. Infine Graziella di Campli conclude cosi la sua nota: “Il Sindaco di Lanciano anziché aspettare il progetto segua l’esempio del Sindaco di Mozzagrogna che, da illo tempore, ha detto in maniera chiara e inequivocabile, unitamente a tutto il consiglio comunale, no all’ ampliamento della discarica di Cerratina".