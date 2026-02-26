Giovedì 26 Febbraio 2026

Politica

Agricoltura, Imprudente: 6 milioni per la vitivinicoltura con il bando ristrutturazione e riconversione dei vigneti

26/02/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Nuove opportunità per migliorare la competitività delle aziende vitivinicole abruzzesi

“Pubblicato da parte della Regione Abruzzo il bando da 6 milioni di euro per l’attuazione della Misura “Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti” (RRV), nell’ambito dell’OCM Vitivinicolo – Organizzazione Comune del Mercato del Vino. Lo rende noto il Vicepresidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo e assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente. Il bando si inserisce nel quadro delle politiche di sviluppo e sostegno alla filiera vitivinicola regionale e rappresenta una importante opportunità per incrementare la competitività delle imprese vitivinicole abruzzesi, favorendo investimenti mirati al rinnovamento degli impianti viticoli senza ampliare il potenziale produttivo complessivo della Regione.

“La misura RRV persegue obiettivi di rilievo strategico per il settore agricolo abruzzese – dichiara il vicepresidente Imprudente - come l’adeguamento della produzione alla domanda di mercato, con particolare attenzione alla qualità, l’aumento della produzione di vini con Denominazione di Origine (D.O.) e Indicazione Geografica (I.G.), la valorizzazione della tipicità dei vitigni autoctoni e di pregio, l’innovazione agronomica e gestionale nei vigneti, la meccanizzazione colturale e la riduzione dei costi di produzione”. Possono accedere alla misura gli imprenditori agricoli con aziende ubicate sul territorio della Regione Abruzzo e che conducono vigneti di uva da vino, per due principali tipologie di interventi: la riconversione varietale, cioè il reimpianto con varietà di vite di maggior pregio enologico o commerciale, con eventuale modifica del sistema di allevamento; e la ristrutturazione del vigneto, che comprende la collocazione in sito agronomicamente più favorevole o il reimpianto nella stessa particella con modifiche tecniche del sesto di impianto. La dotazione finanziaria complessiva per la campagna vitivinicola 2026-2027 ammonta a € 6.374.318,00. (REGFLASH) US 260226 Il testo completo del bando con la relativa modulistica è disponibile sul sito istituzionale della Regione Abruzzo

