L’Assessore Magnacca ha infine sottolineato come “il settore aerospaziale sia capace di generare ritorni economici superiori all’investimento iniziale e di attrarre talenti e imprese. L’Abruzzo ha tutte le condizioni per diventare un punto di riferimento per lo spazio e per le tecnologie avanzate che guideranno la competitività dei prossimi decenni. Questo distretto è un tassello fondamentale della nostra strategia di crescita e modernizzazione.”