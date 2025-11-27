Giovedì 27 Novembre 2025

Politica

Aeroporto di Pescara, Cordisco: “La mancanza di un radar è da Medioevo. Marsilio si svegli, gli annunci non fanno atterrare gli aerei”

27/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
“Oggi, come centinaia di pendolari, lavoratori e studenti, sono rimasto a terra all'Aeroporto d'Abruzzo a causa di una normale nebbia autunnale e di una carenza infrastrutturale che definire 'da Medioevo' è quasi un complimento."

"In una regione che ama parate, annunci e le foto di promozione politica, che gioisce al milionesimo passeggero, ma non si attiva per colmare l'assenza di un sistema di assistenza radar adeguato, un'infrastruttura tecnologica elementare in qualsiasi scalo moderno, la cui mancanza ha impedito l'atterraggio degli aerei”, dichiara Gianni Cordisco, responsabile Infrastrutture del Partito Democratico Abruzzo, bloccato questa mattina a Pescara con altri tantissimi.

“Mentre il Presidente Marsilio e la Giunta regionale spendono energie per autocelebrarsi e annunciare fantomatici futuri, la realtà quotidiana è che l’Abruzzo non è in grado di garantire la continuità dei servizi di trasporto essenziali – rimarca Cordisco - . Allungare la pista, come fatto, e poi scoprire che su quella pista non si può viaggiare in caso di nebbia a causa della mancanza di un radar, è un’operazione che si addice più al titolo di un film comico che alla gestione seria di una regione. La situazione è grave, c’è un rischio sicurezza assurdo con la mancanza di sistemi di assistenza all'atterraggio adeguati mette a rischio non solo i cittadini, ma anche la vita dei piloti e dei lavoratori aeroportuali."

"Un enorme danno economico e sociale con centinaia di persone, tra lavoratori, studenti e turisti, hanno subito disagi, ritardi e danni economici a causa dell’interruzione del servizio, dimostrando una totale mancanza di rispetto per il lavoro e per chi sceglie di visitare la nostra regione. Un crollo infrastrutturale totale rappresentato dal problema all'aeroporto che si somma al dramma quotidiano dei cantieri autostradali (A14 e A24/A25) perennemente bloccati o mai ultimati, che rendono quasi impossibile raggiungere o lasciare Pescara e l’Abruzzo. La Giunta Marsilio – conclude Gianni Cordisco– deve smetterla con la propaganda e iniziare a investire in sistemi tecnologici e infrastrutturali elementari. L'Abruzzo non può permettersi di isolarsi a causa dell’inefficienza e dell'incapacità di dotare l'unica porta aerea della regione di un radar. Chiediamo risposte immediate e un piano serio per colmare questa vergognosa lacuna, garantendo la sicurezza e la funzionalità del nostro aeroporto”.

