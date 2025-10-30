Abruzzo, un milione per gli abbonamenti Tpl casa-lavoro: Campitelli (FdI) spinge sulla mobilità sostenibile

Il consigliere delegato della Regione al Territorio, Nicola Campitelli rimarca l’impegno dell’amministrazione regionale nel tradurre gli obiettivi ambientali in misure tangibili per cittadini e imprese.

Un milione di euro per incentivare gli abruzzesi a lasciare l’auto e salire sui mezzi pubblici. È questo l’obiettivo dell’avviso pubblico appena pubblicato dalla Regione Abruzzo, che finanzia fino al 50% del costo degli abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale per i lavoratori residenti in regione.

Un intervento concreto, come lo definisce il consigliere regionale con delega al Territorio, Nicola Campitelli, di Fratelli d'Italia che sottolinea: “Si tratta di un passo concreto verso una mobilità più sostenibile e una migliore qualità dell’aria nelle nostre città. L’iniziativa mira a favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici negli spostamenti casa-lavoro, contribuendo così alla riduzione del traffico veicolare e delle emissioni inquinanti”.

L’iniziativa rientra nell’accordo di programma siglato con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il miglioramento della qualità dell’aria, e rappresenta un tassello importante della strategia regionale per la transizione ecologica. Campitelli ha voluto ringraziare “gli uffici del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio per aver dato esecuzione in modo brillante al progetto”, sottolineando l’impegno dell’amministrazione regionale nel tradurre gli obiettivi ambientali in misure tangibili per cittadini e imprese.

Le domande per accedere al contributo potranno essere presentate esclusivamente online, tramite lo Sportello Digitale della Regione Abruzzo, a partire dalle ore 10:00 del 17 novembre 2025 e fino a esaurimento delle risorse. Saranno ammessi al rimborso del 50% gli abbonamenti annuali acquistati dal 29 ottobre 2025, data di pubblicazione dell’avviso sul portale regionale.

Un’azione che, nelle intenzioni della Regione, punta a cambiare le abitudini di mobilità dei cittadini, riducendo traffico e inquinamento, e rendendo l’Abruzzo un modello di sostenibilità anche nei piccoli gesti quotidiani: come scegliere un autobus al posto dell’auto.