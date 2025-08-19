Abruzzo e Molise uniti per la sicurezza della Statale Trignina: chiesto incontro a Salvini

L’assessore d’Abruzzo Tiziana Magnacca: richiesto un incontro al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Un fronte comune tra Abruzzo e Molise per il futuro della Statale Trignina. L’assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo Tiziana Magnacca, ha reso noto di aver incontrato il collega molisano Andrea Di Lucente ad Agnone per definire una linea condivisa sulla viabilità dell’arteria, considerata strategica non solo per la mobilità dei cittadini ma anche per il trasporto delle merci.

I due assessori hanno annunciato di aver chiesto un incontro urgente al ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, con l’obiettivo di sollecitare interventi di messa in sicurezza e di ammodernamento della Trignina, così da garantirne maggiore fruibilità ed efficienza.