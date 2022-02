Abruzzo: Bellachioma (Lega), stop soppressione tribunali e ospedali, emendamenti a Dl Milleproroghe

il deputato abruzzese della Lega Giuseppe Bellachioma, segretario della commissione Bilancio di Montecitorio sottolinea: senza la proroga proposta dalla Lega, ci ritroveremmo con un’area di circa 6.600 km quadrati del tutto priva di presidi giudiziari.

"Prorogare al 2024 la soppressione dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e degli ospedali di Popoli, Atessa, Castel di Sangro e Penne. Ho presentato due appositi emendamenti al decreto Milleproroghe per dare una boccata d'ossigeno ai territori e ai cittadini abruzzesi interessati, già duramente colpiti dalla pandemia e dagli eventi sismici del 2009 e del 2016".

Lo rende noto il deputato abruzzese della Lega Giuseppe Bellachioma, segretario della commissione Bilancio di Montecitorio. "Il primo emendamento, sottoscritto anche dai colleghi parlamentari Luigi D'Eramo e Antonio Zennaro, è necessario - spiega l'esponente della Lega - per la conformazione montana stessa della nostra Regione: senza la proroga proposta dalla Lega, ci ritroveremmo con un’area di circa 6.600 km quadrati del tutto priva di presidi giudiziari. Tradotto: gravi disagi per i cittadini, conseguenze economiche per il tessuto produttivo locale e, non ultima, esposizione del territorio al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata. Il secondo emendamento - conclude Bellachioma - riguarda in particolare la popolazione di aree particolarmente svantaggiate e di Comuni montani e premontani dell’entroterra abruzzese, caratterizzate da bassa densità demografica, estrema frammentazione degli abitati e viabilità disagevole. In alcuni casi, l’attività di questi presidi svolge un’importante funzione di alleggerimento del carico assistenziale, che pesa sui presidi ospedalieri maggiori. Dunque, due proposte concrete e di buonsenso. Le sosterremo convintamente in Commissione".