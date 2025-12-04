Le notizie di Politica abruzzese sempre aggiornate
Fina: “Annunci e propaganda non bastano”.Marinelli e Marongiu: “È il momento di decidere”
Marinelli e Marongiu: “Servono risposte urgenti e una visione di futuro”
“L’Abruzzo affonda e Marsilio parla di rafforzamento dell'esercito. Surreale e irresponsabile"
Il presidente della Regione Abruzzo ha sottoposto al ministro la richiesta di considerare l’Abruzzo e le sue caserme per un rafforzamento della presenza delle Forze armate all’interno della Regione, soprattutto in funzione di presidio e difesa delle aree interne.
Marinelli e Marongiu lanciano l’allarme: “Transizione delicata, a rischio migliaia di posti di lavoro”. Domani l’incontro nel salone Benito Lanci con il senatore Fina.
La staffetta con Cinzia Amoroso e il programma del neo coordinatore: dialogo con il territorio e impegno per la comunità
Nella sala consiliare della Provincia di Chieti confronto politico, partecipazione e entusiasmo: Giada Di Muzio guiderà la squadra regionale affiancata da un direttivo rinnovato e determinato.
L’assessore alla Sicurezza: “Forze dell’ordine straordinarie, individuati i responsabili. Ma la legge non tutela né loro né i cittadini”
Marsilio: lavoro e formazione per ridurre la recidiva e garantire dignità
Gazebo in tutte le principali città per chiedere il rientro a casa dei tre bambini allontanati
“Oggi, come centinaia di pendolari, lavoratori e studenti, sono rimasto a terra all'Aeroporto d'Abruzzo a causa di una normale nebbia autunnale e di una carenza infrastrutturale che definire 'da Medioevo' è quasi un complimento."
L’assessore Tiziana Magnacca: la Regione è pronta ad ogni forma di collaborazione con la scuola, con le imprese e con le istituzioni per allargare le maglie del mercato del lavoro attraverso la formazione.