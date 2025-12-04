Giovedì 04 Dicembre 2025

A Lanciano Il PD riunisce lavoratori, sindacati e amministratori: focus sulla situazione di grave crisi e sul futuro dell’automotive

Fina: “Annunci e propaganda non bastano”.Marinelli e Marongiu: “È il momento di decidere”

A Lanciano domani l’incontro promosso dal Pd: un focus su automotive

Marinelli e Marongiu: “Servono risposte urgenti e una visione di futuro”

PD su esternazioni di Marsilio: "Classe dirigente irrespondabile e senza idee militarizza l'Abruzzo e la ferrovia in tempo di pace"

“L’Abruzzo affonda e Marsilio parla di rafforzamento dell'esercito. Surreale e irresponsabile"

Marsilio incontra Crosetto: Roma Pescara: asse strategico per la mobilità militare

Il presidente della Regione Abruzzo ha sottoposto al ministro la richiesta di considerare l’Abruzzo e le sue caserme per un rafforzamento della presenza delle Forze armate all’interno della Regione, soprattutto in funzione di presidio e difesa delle aree interne.

PD Abruzzo: “Automotive, servono risposte immediate”. A Lanciano confronto con lavoratori e sindacati

Marinelli e Marongiu lanciano l’allarme: “Transizione delicata, a rischio migliaia di posti di lavoro”. Domani l’incontro nel salone Benito Lanci con il senatore Fina.

Lega, nuove nomine a Chieti: Quirino Ciccocioppo coordinatore cittadino di Lanciano

La staffetta con Cinzia Amoroso e il programma del neo coordinatore: dialogo con il territorio e impegno per la comunità

Chieti, presentato il nuovo direttivo della Lega Giovani Abruzzo

Nella sala consiliare della Provincia di Chieti confronto politico, partecipazione e entusiasmo: Giada Di Muzio guiderà la squadra regionale affiancata da un direttivo rinnovato e determinato.

Spaccate nel centro di Avezzano, Basilico attacca: “Chi delinque va rimpatriato. Servono più risorse e regole più efficaci”

L’assessore alla Sicurezza: “Forze dell’ordine straordinarie, individuati i responsabili. Ma la legge non tutela né loro né i cittadini”

Carcere Vasto, in visita alla nuova Casa lavoro il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove

Marsilio: lavoro e formazione per ridurre la recidiva e garantire dignità

Famiglia nel bosco: la Lega Abruzzo in piazza il 29 e 30 novembre per raccogliere firme a sostegno dei genitori di Palmoli

Gazebo in tutte le principali città per chiedere il rientro a casa dei tre bambini allontanati

Aeroporto di Pescara, Cordisco: “La mancanza di un radar è da Medioevo. Marsilio si svegli, gli annunci non fanno atterrare gli aerei”

“Oggi, come centinaia di pendolari, lavoratori e studenti, sono rimasto a terra all'Aeroporto d'Abruzzo a causa di una normale nebbia autunnale e di una carenza infrastrutturale che definire 'da Medioevo' è quasi un complimento."

Le Donne fanno GOL, seconda tappa a Lanciano: Formazione e lavoro per vincere contro la violenza

L’assessore Tiziana Magnacca: la Regione è pronta ad ogni forma di collaborazione con la scuola, con le imprese e con le istituzioni per allargare le maglie del mercato del lavoro attraverso la formazione.

