A Lanciano domani l’incontro promosso dal Pd: un focus su automotive

03/12/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
A Lanciano domani l’incontro promosso dal Pd: un focus su automotive

Marinelli e Marongiu: “Servono risposte urgenti e una visione di futuro”

"In Abruzzo parlare oggi di automotive non è solo necessario, è urgente. Ci troviamo nel momento più delicato degli ultimi decenni per il nostro tessuto produttivo: la filiera dell’auto, che per anni è stata traino della crescita regionale, sta vivendo una transizione complessa, fatta di riconversioni industriali, nuove tecnologie, riduzione della competitività e incertezza occupazionale. Se non affrontiamo adesso il tema, con serietà e con uno sguardo lungo, rischiamo di compromettere un pezzo fondamentale della nostra economia e migliaia di posti di lavoro”, così il segretario regionale del PD Daniele Marinelli e il segretario provinciale del PD di Chieti, Leo Marongiu, nel presentare l’appuntamento di domani, giovedì 4 dicembre, alle ore 17.30 nel salone Benito Lanci della ex Casa di Conversazione di Lanciano. Presenti lavoratori, sindacati e il senatore Michele Fina.

“A Lanciano apriamo una discussione concreta e necessaria. Siamo qui per ascoltare e per proporre, perché il futuro dell’Abruzzo non si aspetta: si costruisce, insieme. L’evento di domani nasce proprio da questa consapevolezza: vogliamo costruire un confronto vero tra lavoratrici, lavoratori e rappresentanze sindacali, perché il futuro dell’automotive non può essere subito, va guidato – spiegano i due esponenti PD - . Non possiamo permettere che l’Abruzzo perda centralità nelle produzioni industriali strategiche o che si trasformi in una regione marginale nel panorama nazionale. Il Partito Democratico è impegnato, in ogni sede, a difendere il lavoro, sostenere l’innovazione e chiedere con forza al Governo un piano industriale per l’automotive, che garantisca investimenti, tutele, nuove competenze e prospettive chiare per chi produce e per chi lavora".

