Vino, L'azienda agricola Sergio del Casale di Vasto vince il premio Gran Gold 2021 di Francoforte

Ad ottenere l'ambito riconoscimento è stato il Radices Montepulciano d'Abruzzo d.o.c. 2010 prodotto dall'azienda abruzzese conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo.

È un vino abruzzese prodotto con amore e passione dall'azienda vinicola di Vasto "Sergio del Casale", ad essersi distinto al Trofeo Internazionale di Francoforte che si è appena concluso in Germania. Ad annunciarlo è lo stesso inossidabile patron Sergio che insieme alla sua famiglia, la moglie Lucia Colangelo e le figlie Paola e Laura, con tenacia e dedizione portano con loro Vino il nome dell'Abruzzo e di Vasto in tutto il mondo ottenendo grandi consensi ed enormi gratificazioni.

"Ed eccoci qui a gioire insieme a voi per questo nuovo importante riconoscimento ottenuto dal nostro RADICES Montepulciano d'Abruzzo d.o.c. 2010 al Trofeo Internazionale di Francoforte a cui partecipano grandi vini provenienti da tutto il mondo. - si legge in una nota - Fieri ed orgogliosi di portare avanti uno dei prodotti tipici Abruzzesi più famosi nel mondo, non possiamo che ringraziarvi ancora una volta, Amici, perchè ci sostenete e ci spronate ad andare avanti sempre anche nei momenti più difficili".

Intanto c'è anche una nota cantante ad amare il vino dell'Azienda Sergio Del Casale, è Orietta Berti che da anni raggiunge Vasto per assaggiare le novità prodotte dall'importante realtà vinicola abruzzese e per scegliere il vino che le piace regalare anche quando è ospite in Tv. Orietta ha gradito l'idea dell'azienda di consentire alla clientela di personalizzare le etichette del vino e così ha scelto di far applicare una sua immagine sul fronte delle bottiglie, per lasciare un suo ricordo agli amici più cari.

Quest'anno la famiglia Del Casale,in occasione dei 55 anni di carriera della cantante, ha deciso di omaggiare Orietta Berti con il suo Cerasuolo d'Abruzzo d.o.c. e lei ha voluto condividere con Fabio Fazio ed i suoi ospiti, in diretta sulla Rai, l'importante traguardo stappando proprio il vino donatele dall'azienda vastese. La bottiglia di Cerasuolo abruzzese, posta in bella vista, è stata protagonista insieme alla cantante sulla tv nazionale. Un bel ritorno di immagine anche per l'azienda vinicola Sergio del Casale, una pubblicità che non è altro che il frutto della grande amicizia nata con la conosciutissima ed amata cantante reduce dal Festival di San Remo dove ha ottenuto un nuovo successo da incastonare nella sua importante carriera nel mondo dello spettacolo e della musica.