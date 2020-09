Venezia 2020, gli artisti abruzzesi Doriana Roio e Simone Racioppo incantano con il "Segno di Venere"

Nella prestigiosa cornice della Mostra Internazionale d'Arte Contemporanea nel corso del 77° Festival Internazionale del Cinema di Venezia 2020, in esposizione la loro opera gioiello.

I due artisti abruzzesi Roio e Racioppo tornano insieme per la creazione di questo nuovo gioiello accuratamente selezionato dal curatore dell'esposizione, critico e storico d’ arte S. Falzone tra le opere degli artisti attualmente più rilevanti in campo mondiale. "La moda si fa arte con Simone Racioppo e Doriana Roio - commenta Falzone - Questo connubio di personalità creative non passa inosservato nel panorama artistico italiano. I loro nomi approdano a Venezia, in occasione del 77° Festival Internazionale del Cinema, con l’esposizione della sorprendente collana “Il Segno di Venere” realizzata secondo i canoni dell’Alta Sartoria Italiana. Il gioiello, interamente realizzato a mano, enfatizza la luminosa preziosità del pizzo in 3D ricamato con cristalli swarovski.

L'opera si e' distinta per eleganza e stile raffinato con i suoi stupendi motivi floreali che mostrano un particolare studio sui concetti di luce e trasparenza. "L’eleganza di questo capolavoro d’arte e moda - conclude il critico Falzone - evidenzia l’elevato livello raggiunto dalla coppia nella creazione dei gioielli d’autore". "Far parte di un evento cosi importante e prestigioso è una grande emozione, un batticuore che non ci abbandona - così Roio e Racioppo - Quest'opera è la prima dopo l'evento traumatico di questa pandemia che ha sconvolto la vita di tutti noi. E' un segno di rinascita: una primavera di luce e speranza dopo un inverno di buio e paura". I due artisti, vessillo della moda d'Abruzzo dal 2012, sono noti anche per la proficua collaborazione con il cantante Morgan, con il celebre talent show "X Factor", e per aver portato l'arte fashion del gioiello, prima di quest'anno a Venezia, nella Fiera Internazionale d'Arte Contemporanea del Louvre Museum di Parigi nel 2014.