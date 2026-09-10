Val di Sangro Expo ad Atessa: 200 aziende in vetrina per rilanciare il futuro economico del territorio

Dal 17 al 20 settembre Atessa ospiterà la terza edizione della Val di Sangro Expo, un appuntamento che si sviluppa su oltre 17 mila metri quadrati (cinquemila al coperto) e raccoglie circa 200 aziende. Pensata non solo come vetrina commerciale ma come piattaforma strategica in cui fare rete, la manifestazione punta a dare rappresentanza e prospettiva al principale motore economico dell'Abruzzo e del Centro-Sud, dove convivono colossi industriali, PMI, artigianato, agricoltura, turismo ed enogastronomia.
L'iniziativa intende superare anni di frammentazione e dare il giusto peso politico a un bacino produttivo a lungo considerato autosufficiente e penalizzato da scarsi investimenti pubblici. La sfida più urgente riguarda oggi la transizione del comparto automotive, rappresentato sul territorio da realtà fondamentali come Stellantis e Honda. Dopo anni di crescita costante, il settore si trova a fare i conti con ridimensionamenti e interrogativi sul futuro: da qui l'esigenza, rimarcata dal sindaco Giulio Borrelli, di dare risposte concrete partendo dall'istituzione di un centro per l'innovazione e la ricerca. Un punto chiave già inserito nel dossier di 400 pagine del Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) e reso ancora più urgente dalle prospettive produttive legate ai veicoli di nuova generazione annunciati dal 2029, che richiederanno un deciso aggiornamento delle competenze delle maestranze locali.
Sul piano logistico e organizzativo, il vicesindaco e assessore alle Attività Produttive Enzo Orfeo ha evidenziato l'espansione della fiera: il 12% delle imprese partecipanti rappresenta una nuova adesione, a fronte di una riconferma del 94% dei marchi delle passate edizioni. Gli spazi sono stati riorganizzati con stand più ampi, una sala convegni climatizzata da oltre 250 posti e un'area food da mille metri quadrati posizionata al centro del polo espositivo. Ricco anche il programma di integrazione con le scuole e il territorio: la mattina di venerdì 18 settembre la fiera accoglierà oltre 1.200 studenti degli istituti locali per incontri di orientamento al lavoro. Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 saranno invece attivi i servizi navetta per collegare l'Expo con il centro storico di Atessa, dove musei e attività rimarranno aperti per i visitatori. L'evento, a ingresso completamente gratuito, vedrà la partecipazione delle principali associazioni di categoria (Confindustria, CNA, Coldiretti, CIA), uno stand dell'Esercito Italiano e gli spazi espositivi dedicati ai comuni di Altino, Perano, Casoli, Paglieta, Tornareccio e Sant'Eusanio del Sangro.