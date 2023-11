Torna la Festa dell'Olio Nuovo di Frisa

l suggestivo centro storico di Frisa si tinge di colori, sapori e musica il 10-11-12 Novembre 2023 per l'appuntamento più atteso dell'anno, ormai alla XIV edizione.

Quelli in arrivo saranno tre giorni dedicati alla degustazione dell'olio novello, alla scoperta della cucina tipica con i veri ed immancabili sapori d'Abruzzo. Come da tradizione la manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Frisa APS, animerà il centro storico, da Piazza Principe di Piemonte, Via dei Frisi, via Belvedere, attraversando così i vicoli di un centro storico che sembra un gioiello in festa.

L'apertura degli stand è prevista alle ore 19.00 nelle giornate di Venerdì 10 e Sabato 11 mentre alle ore 18.00 per Domenica 12 Novembre. Sabato 11 e Domenica 12 Novembre sarà possibile effettuare con navetta il tour dei Frantoi Locali, con partenze da Piazza Principe di Piemonte, dalle ore 17.00 alle 20.00. Il tour è gratuito, non occorre prenotazione e sarà l'occasione per scoprire la nascita dell'Oro Verde d'Abruzzo.

Oltre alla bellezza del borgo da scoprire, durante la Festa dell'Olio Nuovo è possibile visitare la Pinacoteca Comunale Michele Ursini all'interno del Palazzo Baronale Caccianini. Le Sale del Palazzo ospiteranno anche "la Prima" esposizione dei dipinti dell'incantevole pennello di Giorgia Fresco e l'inconfondibile matita con i chiaroscuro emozionanti di Leonardo Baserni con i suoi "Tratti e Ritratti".

Venerdì 10 e Sabato 11, il professore Alessandro Jasci esporrà la Mostra Antologica dei Manifesti dal titolo MANIFESTUS all'interno del Vico II dei Frisi, mostra curata dallo studio Arcari Cimini Architettura.