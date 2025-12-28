Domenica 28 Dicembre 2025

Scena Muta: nuovo singolo e Capodanno sul palco a Pescara con Gianna Nannini

28/12/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Per tutti i componenti della band esibirsi sul palco della loro città, in occasione dell’evento più importante della regione sarà una grande emozione ma anche una grande crescita artistica.

Pescara, 28 dicembre 2025 – Gran finale d’anno per la band pescarese Scena Muta, protagonista di un 2025 ricco di successi e riconoscimenti. Lo scorso 15 dicembre il gruppo ha pubblicato il nuovo singolo “Fuoco al sesto piano”, confermando un percorso artistico in continua crescita e una forte identità musicale. Il momento culminante arriverà mercoledì 31 dicembre, quando gli Scena Muta saliranno sul palco dell’area di risulta di Pescara per aprire e chiudere il concerto di Gianna Nannini, nell’ambito dell’evento di Capodanno più atteso d’Abruzzo. Nel corso del 2025 la band ha collezionato numerosi riconoscimenti, arrivando anche a rappresentare la propria musica in Polonia, in occasione di un evento internazionale, segno di una crescente attenzione anche oltre i confini nazionali. L’appuntamento del 31 dicembre a Pescara rappresenta così la vera e propria ciliegina sulla torta di un anno straordinario. Per tutti i componenti della band – Leo Cagnetta, Flavio De Carolis, Lucio Ciampagna e Ivan Tinari – esibirsi sul palco della propria città, in occasione dell’evento più importante della regione, assume un valore doppio: artistico e profondamente emotivo, suggellando un legame autentico con il territorio e con il pubblico di casa.

